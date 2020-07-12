شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : رجل مرور يلطم سائق باص بسبب رفضه دفع الف ريال غير قانونية في ذمار (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ’’فيديو‘‘ يظهر لحظة عراك رجال المرور مع سائق باص بسبب رفض السائق دفع اتاوات مالية في محافظة ذمار فيما ذهب اخرون بأنه التصوير في محافظة عمران.

وحسب الناشطون ان رجال المرور طلبوا من السائق دفع الف ريال جباية، الامر الذي دفع السائق في رفض دفع المبلغ وحدثت بينهم مشادات كلامية وتطورت الى عراك ووجه رجل المرور صفعة ’’ملطام‘‘ على وجه السائق بسبب رفضه دفع الف ريال.

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وافاد الناشطون بأن رجال المرور تحولوا الى مجموعة قطاع طرق في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بسبب عدم تمكن وزارة الداخلية التابعة الانقلابيين من ضبط رجال المرور.