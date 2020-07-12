شكرا لمتابعة خبر عن موقع روسي : يكشف عن مخطط تركي لشن هجمة عسكرية على هذه المحافظات اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع روسي بارز تقريرًا زعم فيه أن تركيا بصدد شن عملية عسكرية واسعة النطاق في اليمن، عقب نجاح حملتها العسكرية في كل من ليبيا وسوريا.

وقال التقرير الذي نشره موقع قناة (News Front) امس السبت أنه حصل على المعلومات من عدد من المصادر المستقلة. وأكد التقرير الذي أعده الباحث الروسي، دينيس كوركودينوف، رئيس المركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي الروسي، أنه “وفقًا للتنبؤات الأولية، قد يبدأ الهجوم التركي في الشهرين إلى الثلاثة الأشهر المقبلة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

Advertisements

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف الكاتب أن السبب وراء تأخر العملية التركية في جنوب اليمن يعود الى المقاومة الليبية التي تمولها الرياض وأبو ظبي والتي أدت الى تأخر الحسم.