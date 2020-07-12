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عدن - ياسمين التهامي - الشروط والمتطلبات الجديدة لاستخراج وتجديد رخصة قيادة للوافدين في السعودية !

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جديد اب برس

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استخراج رخصة القيادة للوافدين من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المقيمين داخل المملكة من أجل أمور التنقل الخاص أو التنقل لأغراض العمل ضمن العمل على سيارة أجرة أو سائق لشركة خاصة أو سائق خاص ولاستخراج رخصة القيادة يتطلب الأمر عدد من الأوراق والشروط الواجب توافرها من أجل استخراج رخصة القيادة للوافد ومن جانبها أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الموقع الرسمي لها على شروط رخصة قيادة الوافدين بالمملكة . يتجاوز عمر المتقدم 21 عام ويكون مضى على إقامته بالمملكة عام كامل. دفع الرسوم الخاصة بالامتحان والطوابع وخدمات التعليم بعد اجتياز الامتحان دفع رسوم 27.5 دولار في حالة الاستخراج لأول مرة أما المرة الثانية أو تجديد رخصة القيادة 5.5 دولار. لابد من اجتياز الكشف الطبي في أحد المستشفيات بالمملكة الذهاب لمركز تعليم القيادة في محيط السكن الأوراق اللازمة لاستخراج رخصة قيادة المقيمين للرخصة العمومي: صورة الإقامة للوافد و6 صور مقاس أربعة في ستة ودفع الرسوم ومعهم ملف لحفظ الورق . لرخصة المعدات الثقيلة والآليات، استكمال نموذج بيانات النموذج و6 صور شخصية أربعة في ستة والتعريف من الجهة الرسمية ودفع الرسوم المقدرة وملف حفظ الورق، وتعريف الكفيل مُصدق ويجب أن تكون المهنة حال الحصول على الرخصة من المهن التي تندرج لتلك الفئة. قيادة خاصة مؤقتة: عمر المتقدم 17 عام، لابد من شهادة الكشف الطبي و6 صور شخصية وصورة الإقامة ووخطاب من الكفيل وولي الأمر وملفًا لحفظ الورق. شروط رخصة الدرجة النارية يكون العمر 16 عامًا، لابد من استكمال نموذج البيانات، ووأربعة صور شخصية مقاس أربعة في ستة وصورة جواز السفر وصورة من الإقامة، والتعريف المصدق وملفًا لحفظ الأوراق. من جانبها أصدرت المملكة نظام المرور الجديد للتسهيل على المقيمين استخراج رخصة قيادة السيارة للوافدين ويمكنك البدء في الاجراءات الكترونيًا من خلال نظام ابشر للخدمات الإلكترونية، فرخصة القيادة للوافد ميزة ضرورة لسهولة التنقل بين المملكة سواء بسيارة خاصة أو بسيارة أجرة أو بسيارة شركة أو كنت سائق خاص فتتنوع الرخص في المملكة حسب الاستخدام، علمًا بإن الإمتحان عبارة عن قسمين النظري والعملي، النظري يتعلق بأسئلة عن قواعد السلامة المرورية وعلامات المرور.