شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تصدر توضيح هام بشأن الوافدين (تفاصيل)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تصدر توضيح هام بشأن الوافدين (تفاصيل)!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، توضيحًا مهمًا بشأن الوافدين المقيمين في المملكة. وأكدت المديرية العامة للجوازات علي ضرورة وجود تأمين طبي علي المقيمين لديها حتي يتمكنوا من تجديد هوية الإقامة داخل البلاد. جاء ذلك ردًّا علي سؤال أحد الأشخاص للمديرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال: هل عدم توافر تأمين طبي لأحد التابعين يعيق عملية تجديد هوية مقيم لرب الأسرة؟ وكان الملك "سلمان" وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتى تنتهى خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل. كما وافق أيضًا على تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل، وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل. ت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، توضيحًا مهمًا بشأن الوافدين المقيمين في المملكة. وأكدت المديرية العامة للجوازات علي ضرورة وجود تأمين طبي علي المقيمين لديها حتي يتمكنوا من تجديد هوية الإقامة داخل البلاد. جاء ذلك ردًّا علي سؤال أحد الأشخاص للمديرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال: هل عدم توافر تأمين طبي لأحد التابعين يعيق عملية تجديد هوية مقيم لرب الأسرة؟ وكان الملك "سلمان" وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتى تنتهى خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل. كما وافق أيضًا على تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل، وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات السعودية تصدر توضيح هام بشأن الوافدين (تفاصيل)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.