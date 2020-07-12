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عدن - ياسمين التهامي - العثور على عروسين متوفين داخل بركة مياه بعد ساعات من زفافهما.. وعند فحص جثتيهما كانت الصدمة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عروسين مصرعهما غرقًا بمحافظة البحيرة في مصر، وذلك بعد سقوط سيارة الزفة الخاصة بهما بإحدى الترع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي؛ حتى تم العثور على جثتيهما في الساعات الأولى من صباح الخميس. وعن تفاصيل الحادثة، فإن سائق سيارة الزفة، أراد القيام بألعاب وحركات استعراضیة مفاجئة بالسیارة لإسعاد العروسین، قبل أن یفقد السیطرة على عجلة القیادة ویسقط في إحدى الترع. يُذكر أن النيابة العامة أصدرت تصريحًا بدفن جثث العروسين والفتاتين الأخرين الذي تم العثور عليهم، مع التحفظ على السائق؛ للتحقيق معه في الواقعة. عروسين مصرعهما غرقًا بمحافظة البحيرة في مصر، وذلك بعد سقوط سيارة الزفة الخاصة بهما بإحدى الترع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي؛ حتى تم العثور على جثتيهما في الساعات الأولى من صباح الخميس. وعن تفاصيل الحادثة، فإن سائق سيارة الزفة، أراد القيام بألعاب وحركات استعراضیة مفاجئة بالسیارة لإسعاد العروسین، قبل أن یفقد السیطرة على عجلة القیادة ویسقط في إحدى الترع. يُذكر أن النيابة العامة أصدرت تصريحًا بدفن جثث العروسين والفتاتين الأخرين الذي تم العثور عليهم، مع التحفظ على السائق؛ للتحقيق معه في الواقعة.

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