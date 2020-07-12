شكرا لقرائتكم خبر عن قبل النوم.. هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت كوب ماء قبلما تنام! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل النوم.. هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت كوب ماء قبلما تنام!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دراسات أن شرب الماء قبل النوم له فوائد صحية عديدة. وحسب “صدى البلد” أبرز هذه الفوائد هي ” تحسين المزاج وتهدئة الاعصاب، حيث كشفت الأبحاث ان الأشخاص الذين غير معتادين على شرب الكثير من الماء لم يكونوا هادئين ولم يتحسن مزاجهم إلا بشرب الماء قبل النوم حسب ما اشار موقع ” health line ” .” وأضافت الأبحاث ان شرب الماء قبل النوم، وخصوصًا الماء الساخن أو الدافئ هو أحد الطرق الطبيعية للمساعدة في إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم. ويعتبر شرب الماء قبل النوم من افضل الطرق التي تحافظ على جسمك رطب مما يؤثر بشكل جيد على البشرة والشعر وباقي أعضاء الجسم التي تحتاج للماء بشكل دوري. دراسات أن شرب الماء قبل النوم له فوائد صحية عديدة. وحسب “صدى البلد” أبرز هذه الفوائد هي ” تحسين المزاج وتهدئة الاعصاب، حيث كشفت الأبحاث ان الأشخاص الذين غير معتادين على شرب الكثير من الماء لم يكونوا هادئين ولم يتحسن مزاجهم إلا بشرب الماء قبل النوم حسب ما اشار موقع ” health line ” .” وأضافت الأبحاث ان شرب الماء قبل النوم، وخصوصًا الماء الساخن أو الدافئ هو أحد الطرق الطبيعية للمساعدة في إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم. ويعتبر شرب الماء قبل النوم من افضل الطرق التي تحافظ على جسمك رطب مما يؤثر بشكل جيد على البشرة والشعر وباقي أعضاء الجسم التي تحتاج للماء بشكل دوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل النوم.. هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت كوب ماء قبلما تنام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.