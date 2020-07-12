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عدن - ياسمين التهامي - الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تكشف اخبار سارة عن الحرب في اليمن وماسيجري في السعودية والخليج (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفكلية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن اخبار سارة ستحدث في اليمن والوطن العربي البلد الذي يشهد حرب منذ مايقارب 6 سنوات وقالت ليلى عبد اللطيف الحروب الدائرة في الوطن العربي منها اليمن قالت نحن على وشك نهاية الحروب في الدول العربية.الدول العربية ستتحد وتصبح يدًا واحدة. مع العلم ان الدول العربية تشهد حالة من التفكك والخصام والحروب وحول تفاصيل ما سيحدث بشكل ادق لم توضح الالية التي ستوحد العرب الفكلية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن اخبار سارة ستحدث في اليمن والوطن العربي البلد الذي يشهد حرب منذ مايقارب 6 سنوات وقالت ليلى عبد اللطيف الحروب الدائرة في الوطن العربي منها اليمن قالت نحن على وشك نهاية الحروب في الدول العربية.الدول العربية ستتحد وتصبح يدًا واحدة. مع العلم ان الدول العربية تشهد حالة من التفكك والخصام والحروب وحول تفاصيل ما سيحدث بشكل ادق لم توضح الالية التي ستوحد العرب

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