شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة متهورة تجازف بحياتها لتلتقط صورة مع دب شرس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة متهورة تجازف بحياتها لتلتقط صورة مع دب شرس.. فيديو

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المغامرة وحب المجاذفة فتاة شابة لتخاطر بحياتها لأخذ صورة برفقة دب بري في رومانيا، يبدو أنها ذهبت للسياحة وأخذ لقطات صور تذكارية هناك. وأظهر ذلك تسجيل لمقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم التقاطه من قبل شخص كان يجلس في سيارته بينما لفته مشهد المرأة وهي تقترب من حافة الطريق إلى جوار الدب. ويظهر مقطع الفيديو في لقطاته الأولى اقتراب المرأة الشابة من حافة الطريق إلى جانب الدب، وهي تنظر خلفها لشخص كان يرافقها ليقوم بالتقاط صورة لها برفقة هذا الدب. يبدو أن الدب لم يروق لهذا الأمر، بل وغضب من ذلك، فانتفض مهاجماً إياها، فركضت المرأة مسرعة وخائفة باتجاه سيارتها التي كانت توقفها على الطريق، وبينما بقي الدب في مكانه. وتم التعليق على هذا الفيديو بقولهم "لو تعلم كم هي غبية وساذجة، تخاطر بحياتها من أجل صورة!". أصدرت السلطات الرومانية مراراً تحذيرات متكررة للسائقين والسائحين بعدم معاملة الدببة المتواجدة على جانب الطريق كحيوانات أليفة، وقد قال وزير البيئة كوستيل أليكسي بهذا الأمر "الدب حيوان بري يحميه القانون وليس حيواناً أليفا". المغامرة وحب المجاذفة فتاة شابة لتخاطر بحياتها لأخذ صورة برفقة دب بري في رومانيا، يبدو أنها ذهبت للسياحة وأخذ لقطات صور تذكارية هناك. وأظهر ذلك تسجيل لمقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم التقاطه من قبل شخص كان يجلس في سيارته بينما لفته مشهد المرأة وهي تقترب من حافة الطريق إلى جوار الدب. ويظهر مقطع الفيديو في لقطاته الأولى اقتراب المرأة الشابة من حافة الطريق إلى جانب الدب، وهي تنظر خلفها لشخص كان يرافقها ليقوم بالتقاط صورة لها برفقة هذا الدب.يبدو أن الدب لم يروق لهذا الأمر، بل وغضب من ذلك، فانتفض مهاجماً إياها، فركضت المرأة مسرعة وخائفة باتجاه سيارتها التي كانت توقفها على الطريق، وبينما بقي الدب في مكانه. وتم التعليق على هذا الفيديو بقولهم "لو تعلم كم هي غبية وساذجة، تخاطر بحياتها من أجل صورة!". أصدرت السلطات الرومانية مراراً تحذيرات متكررة للسائقين والسائحين بعدم معاملة الدببة المتواجدة على جانب الطريق كحيوانات أليفة، وقد قال وزير البيئة كوستيل أليكسي بهذا الأمر "الدب حيوان بري يحميه القانون وليس حيواناً أليفا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة متهورة تجازف بحياتها لتلتقط صورة مع دب شرس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.