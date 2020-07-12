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عدن - ياسمين التهامي - أسد يختطف صغير زرافة من أحشاء أمه... فيديو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فريق من المراقبين في متنزه كروغر الوطني جنوب أفريقيا افتراس الأسود لزرافة حامل. ونشر المنتزه على قناته يوتوب، مقطع فيديو لسبع أسود يتناولون غذائهم على طرف الطريق في الصباح الباكر. وفي النهاية هيمن أسدان اثنان على الوليمة بعد عراك مع الذكور الآخرين ومن الملاحظ أن الحيوانات لم تكترث لسيارات المراقبين المحتشدة من حولهم. وفي لحظة ما بعد ذلك يمكننا أن نرى الأسد وهو يسحب جنين الزرافة من أمه ويأخذه إلى الأدغال لتناوله. فريق من المراقبين في متنزه كروغر الوطني جنوب أفريقيا افتراس الأسود لزرافة حامل.ونشر المنتزه على قناته يوتوب، مقطع فيديو لسبع أسود يتناولون غذائهم على طرف الطريق في الصباح الباكر. وفي النهاية هيمن أسدان اثنان على الوليمة بعد عراك مع الذكور الآخرين ومن الملاحظ أن الحيوانات لم تكترث لسيارات المراقبين المحتشدة من حولهم. وفي لحظة ما بعد ذلك يمكننا أن نرى الأسد وهو يسحب جنين الزرافة من أمه ويأخذه إلى الأدغال لتناوله.

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