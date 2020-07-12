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عدن - ياسمين التهامي - الصليب الأحمر: 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام في هذة المحافظات !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، حاجة أكثر من نصف الشعب اليمني، إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة. القاهرة- سبوتنيك. وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام، في حين يعاني 11% من سوء تغذية حاد. وأضافت أن 64% من الشعب اليمني محرومون من الرعاية الصحية، مشيرة إلى حاجة 58% إلى مياه نظيفة. ويصل عدد سكان اليمن إلى قرابة 30 مليونا، وتتواصل منذ أكثر من 5 سنوات على الأراضي اليمنية، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، حاجة أكثر من نصف الشعب اليمني، إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة. القاهرة- سبوتنيك. وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام، في حين يعاني 11% من سوء تغذية حاد. وأضافت أن 64% من الشعب اليمني محرومون من الرعاية الصحية، مشيرة إلى حاجة 58% إلى مياه نظيفة. ويصل عدد سكان اليمن إلى قرابة 30 مليونا، وتتواصل منذ أكثر من 5 سنوات على الأراضي اليمنية، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي.

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