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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما قاله العميد ”الشمساني” عن ”عدنان الحمادي” عقب تعيينه قائدا للواء 35 مدرع

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العميد عبد الرحمن الشمساني عن شكره للرئيس هادي والقيادة العسكرية عقب صدور قرار تعيينه قائدا للواء 35 مدرع خلفا للعميد الراحل عدنان الحمادي. وقال الشمساني في منشور له :سأكون جنديا من جنود الوطن أينما استدعاني ، خادما لتراب الأرض وحريتها وثورتها وقضيتها وأن أحظى بثقة إيماننا بالقضية المصيرية ودحر المشروع الإمامي الكهنوتي الذي كان الشهيد الراحل العميد الركن عدنان الحمادي رحمه الله عليه صاحب الطلقة الأولى في مواجهة هذا المشروع الأمامي منذ الوهلة الأولى في محافظة تعز”. وأضاف العميد الشمساني قائلا :أسأل الله تعالى أن يحفظ اليمن شعباً وإنسانا ، فالمرحلة بحاجة إلى تكاتف الجميع وتوحيد الصف للحفاظ على هذه المدينة الذي أراد لها الميليشيات الموت لكننا بفضل الله وبفضل عزيمتنا سنكون أوفياء لهذه المدينة حتى لو كلفنا حياتنا” وختم منشوره بتقديم الشكر للقيادة العسكرية والسياسية خاصة الرئيس هادي. وأمس الاول الجمعة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (33) لسنة ٢٠٢٠م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء ٣٥ مدرع ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد اليمني من هنا العميد عبد الرحمن الشمساني عن شكره للرئيس هادي والقيادة العسكرية عقب صدور قرار تعيينه قائدا للواء 35 مدرع خلفا للعميد الراحل عدنان الحمادي. وقال الشمساني في منشور له :سأكون جنديا من جنود الوطن أينما استدعاني ، خادما لتراب الأرض وحريتها وثورتها وقضيتها وأن أحظى بثقة إيماننا بالقضية المصيرية ودحر المشروع الإمامي الكهنوتي الذي كان الشهيد الراحل العميد الركن عدنان الحمادي رحمه الله عليه صاحب الطلقة الأولى في مواجهة هذا المشروع الأمامي منذ الوهلة الأولى في محافظة تعز”. وأضاف العميد الشمساني قائلا :أسأل الله تعالى أن يحفظ اليمن شعباً وإنسانا ، فالمرحلة بحاجة إلى تكاتف الجميع وتوحيد الصف للحفاظ على هذه المدينة الذي أراد لها الميليشيات الموت لكننا بفضل الله وبفضل عزيمتنا سنكون أوفياء لهذه المدينة حتى لو كلفنا حياتنا” وختم منشوره بتقديم الشكر للقيادة العسكرية والسياسية خاصة الرئيس هادي. وأمس الاول الجمعة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (33) لسنة ٢٠٢٠م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء ٣٥ مدرع ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد اليمني من هنا

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