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عدن - ياسمين التهامي - "عبدالعزيز جباري" يفاجئ الجميع ويدعو زعيم المتمردين الحوثيين للسلام لإنهاء دور التحالف في اليمن

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عبد العزيز جباري مستشار الرئيس هادي ونائب رئيس مجلس النواب، زعيم الحوثيين الى "السلام"، مشيرا الى ان السلام سيلغي تدخل "التحالف". جاء ذلك في أول تصريح له منذ وصوله الى مدينة مأرب الأحد الماضي ، وذلك من خلال منشور له على حسابه في "فيسبوك" حول النكف الذي دعت له جماعة الحوثي لاقتحام مدينة مأرب. حيث قال جباري : كل يوم يبتكر الحوثي وسيلة جديدة لاستمرار الحرب وإدخال اليمنيين في معارك وصراعات لا تنتهي". وأضاف:"دعك من النكف وتحشيد الناس وإرسالهم إلى محارق الموت هذه ليست من الشجاعة في شيء ولتعلم بأن مجرمي العالم سلكوا نفس السلوك الذي تسلكه وارتكبوا أبشع الجرائم في حق شعوبهم مثلما تفعل، وفي نهاية المطاف انتهى بهم الأمر إلى مزبلة التاريخ". وتابع:"دعك من النكف ، وخاصة وانت تعرف ان مصيرهم الحتمي الموت على أطراف محافظة مارب . دعنا نبحث سويا عن السلام.. السلام العادل لكل اليمنيين الشجاعة يا هذا في السلام وليس في استمرار الحرب ياحوثي تعنتك ورفضك للسلام يعني استمرار تدخل من لا يريدون لليمن خيرا ونحن ندرك ذالك ( في أشاره للتحالف).. فهل تفهم لا أظن انك تفهم". مراقبون ابدوا استغرابهم من دعوات السلام الصادرة من رموز الشرعية الموالية للإخوان في الوقت الذي تصر فيه على عرقلة جهود عبد العزيز جباري مستشار الرئيس هادي ونائب رئيس مجلس النواب، زعيم الحوثيين الى "السلام"، مشيرا الى ان السلام سيلغي تدخل "التحالف". جاء ذلك في أول تصريح له منذ وصوله الى مدينة مأرب الأحد الماضي ، وذلك من خلال منشور له على حسابه في "فيسبوك" حول النكف الذي دعت له جماعة الحوثي لاقتحام مدينة مأرب. حيث قال جباري : كل يوم يبتكر الحوثي وسيلة جديدة لاستمرار الحرب وإدخال اليمنيين في معارك وصراعات لا تنتهي". وأضاف:"دعك من النكف وتحشيد الناس وإرسالهم إلى محارق الموت هذه ليست من الشجاعة في شيء ولتعلم بأن مجرمي العالم سلكوا نفس السلوك الذي تسلكه وارتكبوا أبشع الجرائم في حق شعوبهم مثلما تفعل، وفي نهاية المطاف انتهى بهم الأمر إلى مزبلة التاريخ". وتابع:"دعك من النكف ، وخاصة وانت تعرف ان مصيرهم الحتمي الموت على أطراف محافظة مارب . دعنا نبحث سويا عن السلام.. السلام العادل لكل اليمنيين الشجاعة يا هذا في السلام وليس في استمرار الحرب ياحوثي تعنتك ورفضك للسلام يعني استمرار تدخل من لا يريدون لليمن خيرا ونحن ندرك ذالك ( في أشاره للتحالف).. فهل تفهم لا أظن انك تفهم". مراقبون ابدوا استغرابهم من دعوات السلام الصادرة من رموز الشرعية الموالية للإخوان في الوقت الذي تصر فيه على عرقلة جهود السعودية لتطبيق اتفاق الرياض وتفجير الوضع في المحافظات الجنوبية. مشيرين الى ان جباري الذي يرأس حزب العدالة والبناء غادر السعودية الى مدينة مأرب في الوقت الذي تتواجد فيه قيادات الأحزاب هناك لتوصل الى آلية لتنفيذ اتفاق الرياض. مؤكدين بان الرجال الذي يغازل الحوثي للسلام معه ولوقف هجومه على مدينة مأرب، غادر الرياض لإفشال الجهود الذي تقودها السعودية وهو ما يعني توافقه مع المشروع الاخواني في السلام مع الحوثي وحرف المعركة الى الجنوب.

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