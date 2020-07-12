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عدن - ياسمين التهامي - قيادي في الانتقالي يفتح النار على السفير السعودي.. وهكذا جاءه الرد ؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لقيادي في المجلس الانتقالي صلاح بن لغبر هجوماً لاذعاً على السفير السعودي لدى اليمن. وقال بن لغبر في تغريدة له "من غرائب الامور ان اعلامي يشتغل مع الاخ السفير الشهير واستلم منه مليون (س) قبل اقل من 3 اشهر. يطالب باشراك مكونات تابعة للمخابرات القطرية ومعادية للمملكة علنا في الحكومة القادمة وكل الوسط الاعلامي يعرف انه يغرد بما يمليه سعادته بموجب المليون. فهل السفير أمره بذلك؟ هناك ما يريب؟؟". ورد الصحفي والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي على بن لغبر قائلا ((ليس من حق لغبر وكل الغبرة الموجودة في جنوب اليمن ان يحددوا لنا اعداء المملكة او يتحدثوا باسمها ولا يجوز لهم نشر وتسويق الاشاعات المشوشة عنها. الإساءة المتواصلة من نشطاء ا(لانتقالي) للسعودية تكشف عن حقيقتهم والمشروع الذي يمثلونه ، وطبيعة الاحقاد التي تشربوها من الضاحية الجنوبية")). كما رد الصحفي السعودي بدر القحطاني بصورة غير مباشرة على بن لغبر قائلا: " ((لا يستهدف محسوبون على كيانات سياسية يمنية لقيادي في المجلس الانتقالي صلاح بن لغبر هجوماً لاذعاً على السفير السعودي لدى اليمن. وقال بن لغبر في تغريدة له "من غرائب الامور ان اعلامي يشتغل مع الاخ السفير الشهير واستلم منه مليون (س) قبل اقل من 3 اشهر. يطالب باشراك مكونات تابعة للمخابرات القطرية ومعادية للمملكة علنا في الحكومة القادمة وكل الوسط الاعلامي يعرف انه يغرد بما يمليه سعادته بموجب المليون. فهل السفير أمره بذلك؟ هناك ما يريب؟؟". ورد الصحفي والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي على بن لغبر قائلا ((ليس من حق لغبر وكل الغبرة الموجودة في جنوب اليمن ان يحددوا لنا اعداء المملكة او يتحدثوا باسمها ولا يجوز لهم نشر وتسويق الاشاعات المشوشة عنها. الإساءة المتواصلة من نشطاء ا(لانتقالي) للسعودية تكشف عن حقيقتهم والمشروع الذي يمثلونه ، وطبيعة الاحقاد التي تشربوها من الضاحية الجنوبية")). كما رد الصحفي السعودي بدر القحطاني بصورة غير مباشرة على بن لغبر قائلا: " ((لا يستهدف محسوبون على كيانات سياسية يمنية السعودية ومسؤوليها دون وجود من يحضهم. هل تتخيل الأدوات الإعلامية "بدائية الصنع" النجاح في استهداف الرياض صاحبة الكلمة الأعلى والأثقل وزنا؟ بالطبع لا. ويؤلمهم ذلك. حاول النظام القطري صرف مليارات الدولارات وفشل بشدة، وستفشل مثله تلك الأدوات.)).

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