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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 01:51 صباحاً - عاجـــل : طلاق الفنانة نانسي عجرم قبل قليل من زوجها فادي الهاشم إثر قضية مقتل الشاب السوري في منزلها

تداولت مواقع اخبارية خبر طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم.

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وقد باتت قصّة عالمة التوقعات ليلى عبد اللطيف، مع توقع طلاق نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم، مثل قصة إبريق الزيت، تتكرّر سنوياً ولا تتحقق، علماً بأنّ نانسي وزوجها الدكتور فادي يؤكّدان مراراً وتكراراً، من خلال علاقتهما الأسرية على مدى الحبّ الجامع بينهما.

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وقد اعتادت نانسي هذا التوقّع الذي لم تعد تعيره اهتماماً. فالخبر الذي انتشر حالياً، بحسب بعض المواقع، زاد اتساعاً بأنّ نانسي سوف تطلّق من زوجها، حتى لو أنجبت منه طفلاً ثالثاً، بحسب توقّع عبد اللطيف، كما أنّ فادي قد غادر منزله الزوجي، وبات طلاقهما حتمياً، وفق ما ذكرت المواقع .

من جهتها، تلقت نانسي هذه المرة الخبر الذي تناولته المواقع بضحكة قائلة لـ"سيدتي نت": "لقد اعتدت على هذا الخبر سنوياً، وسيبقى مجرد توقع غير متحقق". واكتفت نانسي بهذا الردّ البسيط، شاكرة "سيدتي نت" على اتصالها.

وعلى الفور، نشرت نانسي على صفحتها الخاصّة، على "إنستغرام"، صورة لها ولزوجها، يُخيم عليها الحبّ، ويرسمان بأيديهما إشارة قلبين، دلالة على الحبّ القويّ الذي يجمع بينهما، حيث كتبت في أسفل الصورة: "الآن من منزلنا"، في إشارة إلى أنهما معاً.

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