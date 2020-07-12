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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 01:51 صباحاً - عــاجل .. الموت يفجع مذيعة قناة الجزيرة ”غادة عويس“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. شاهد (صورة)

فجع الموت مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس بشكل مفاجئ وقد كانت غادة ردت على الشاعر السعودي حاكم مشعل المعلا الذي تمني الموت لها بعد كتابتها تغريدة تنعي بها مذيعة العربية نجوي قاسم.

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البداية كانت بكتابة عويس تغريدة لها على تويتر لنعي زميلتها قاسم حيث كتبت:كان من المفترض أن أكتب وأنتِ بألف خير، وها أنا أكتب رحمك الله وصبّر أهلك أكاد لا أصدّق! خبر مفجع عند بداية العام إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

ليرد عليها الشاعر السعودي: اللهم اغفرلها وارحمها ليت الموت خذا (غاده عويس )، وردت عليها عويس بتغريدة جديدة: "والله الموت أرحم من العيش على كوكب واحد مع أشكالك!"

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