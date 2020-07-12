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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 01:51 صباحاً - عـــاجل .. القبض على الفنانة هيفاء وهبي بإوضاع مخلة بالشرف مع فنان مصري شهير .. شـاهـد (صورة صادمة)

التزمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى الصمت التام إزاء وثيقة “محضر ضبط” التي تناقلتها العديد من المواقع الإخبارية علي شبكة الانترنت والتي تتهم هيفا بممارسة فعل خادش للحياة مع فنان شهير عام 1996.

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وكانت وثيقة محضر الضبط ظهرت فى احد المواقع اللبنانية وسرعان ما تناقلتها المواقع الإخبارية والمنتديات وتظهر الوثيقة القضائية اللبنانية ادعاء القضاء آنذاك على هيفاء وهبي، بممارسة الدعارة السرية وبعد ضبطها متلبسة مع فنان مصري .

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وتضمنت الوثيقة تحقيقاً تم إجراءه مع هيفاء وهبي بأنها بعد أسابيع قليلة من دخولها عالم الشهرة، وبعد انتخابها ملكة لجمال الجنوب اللبناني، وظهورها في فيديو كليبات مع المطربين جورج وسوف وعاصي الحلاني، ضبطت متلبسة بممارسة الدعارة في بيروت.

واللافت للنظر أن الوثيقة تظهر سنة الميلاد الحقيقية للنجمة اللبنانية وهي1972، إذ تبين أنها تعدت عامها الأربعين،على عكس تصريحاتها عندما تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قبل نحو عامين وقالت أن سنها الثانية والثلاثين.

و يعود تاريخ الوثيقة إلى تاريخ الثالث والعشرين من شهر تموز عام 1996، وتظهر وقائع التحقيق مع الفنانة في قضية أخلاقية زجّ اسمها فيها آنذاك.

وقالت مصادر لبنانية ان الوثيقة تم تسريبها من خلال أحد المنتديات الفنية اللبنانية فى محاولة لتشويه صورة هيفاء وقد تم سحب الوثيقة من المنتدى المذكور بعد اعتراض مجموعة من محبي هيفا.

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