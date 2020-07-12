ماس كهربائي يودي بحياة نجل محافظ مأرب "سلطان العرادة"

توفي، السبت، نجل محافظ مأرب سلطان العرادة، بماسٍ كهربائي داخل منزله.
وقالت مصادر إعلامية، إن "أمين سلطان العرادة" نجل محافظ مأرب، عشرون عامًا، توفي السبت، نتيجة ماسٍ كهربائي داخل منزله بمدينة مأرب.
ولم تذكر المصادر أي معلومات اضافية عن الحادث وأسبابه، حتى كتابة الخبر.
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