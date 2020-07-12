شكرا لبحثكم عن خبر في مشهد مروع.. وصول عشرات الجثث المتفحمة للحوثيين إلى تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن عودة عشرات الجثث لمقاتلين حوثيين على عربات عسكرية إلى محافظة تعز قادمة من جبهتي نهم والبيضاء.
وأكدت المصادر أن الحوثيين نقلوا عشرات القتلى من أبناء محافظة تعز إلى مدينة القاعدة بين محافظتي تعز وإب، واستدعوا أسر عناصرهم المنخرطين في جبهتي البيضاء ونهم؛ للتعرف على جثثهم.
وقالت المصادر إن عددًا كبيرًا من الجثث تعذر معرفة هوياتها؛ نتيجة تأثرها بضربات المدافع والطيران، ما دفع مليشيا الحوثي لاستدعاء أسر عناصرهم للتعرف عليها، بينما دفنوا جثث أخرى وصلت محترقة.
وبحسب المصادر فقد بلغ عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم والمنتمين لمنطقة الهشمة بمديرية التعزية فقط 15 قتيل، فيما لا تزال عملية تحديد هويات عشرات الجثث الأخرى مستمرة.
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