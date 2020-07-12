وزير داخلية الحوثيين السابق يظهر مع طارق صالح والأخير يعينه في هذا المنصب (فيديو)

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يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر وزير داخلية الحوثيين السابق اللواء محمد عبدالله القوسي الجمعة، مع قائد قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية "العميد طارق صالح أثناء تدشين مناورة بالذخيرة الحية لقوات الأخير في الساحل الغربي. ونشر الإعلام العسكري لقوات طارق صالح فيديو للواء القوسي وهو يلقي كلمة خلال المناورة التي أقيمت في مديرية المخا جنوب محافظة تعز وصوراً لطارق والقوسي أثناء حضورهما التمرين ( مقاوم 2). ووصف الإعلام العسكري لقوات طارق صالح اللواء القوسي بمستشار قائد المقاومة الوطنية وركن التدريب والتوجية بقوات المقاومة الوطنية. وعقب أيام من انتفاضة صالح، أطاح الحوثيون بوزير الداخلية في حكومتهم اللواء محمد عبدالله القوسي، الموالي لصالح وعينوا العميد عبدالحكيم أحمد الماوري خلفاً له. Advertisements وفي مارس الماضي، وصل اللواء محمد عبدالله القوسي إلى الساحل الغربي وأعلن انضمامه إلى قوات طارق صالح.

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