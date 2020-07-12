شكرا لبحثكم عن خبر ماذا ورد في الرسالة التي تلقاها"عبد الملك الحوثي" من زعيم حركة حماس ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جماعة الحوثيين الانقلابية اليوم السبت إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د.إسماعيل هنية عبر في رسالة إلى زعيم الجماعة عن بالغ التحية والتقدير لكل أبناء اليمن قيادة وشعبا .

وأصافت الجماعة أن هنية أشاد بدور اليمنيين في نصرة القضية الفلسطينية، واستنهض الشعوب وأحرار العالم للوقوف ضد تصعيد الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسعيه لضم الضفة الغربية والقدس والأغوار الى كيانه الصهيوني المجرم.

وأوضحت أن المكتب السياسي لها " أكد على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تبني خياراته العادلة والمشرفة ضد الكيان الصهيوني الغاصب".

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مضيفة القول:"موقفنا من القضية الفلسطينية دين وعقيدة لا يمكن نسيانها والتخلي عنها"

وأكدت بالقول: "مستعدون مجددا لمبادلة السجناء المجاهدين من حركة حماس في سجون النظام السعودي بطيارين سعوديين وعدد آخر من الجنود السعوديين وفق مبادرة السيد القائد".

وتابعت "نوصي بالتحرك الجاد والفاعل لكل المكونات والهيئات الرسمية والحزبية والشعبية لنصرة القضية الفلسطينية محليا وإقليميا"..معتبرة التجاهل للقضية الفلسطينية جريمة مشتركة مع الكيان الصهيوني وتواطؤ واضح يخدم المشروع الصهيوأمريكي حد قولها.