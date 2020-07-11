شكرا لبحثكم عن خبر هاتف 5G رخيص ومتطور يغزو الأسواق الأوروبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وكلاء شركة OPPO عن بدء بيع هاتف Realme X50 المتطور ورخيص الثمن في العديد من الأسواق الأوروبية.

ويتميز هذا الهاتف أنه من بين أرخص الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات 5G، إذ يبلغ سعره في أوروبا 349 يورو فقط.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج، ومزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.57 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، وتردد 120 هيرتزا.

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ويضمن أداءه المميز معالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 765G، وموديم Snapdragon X52، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

كما زودته OPPO ببطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، تعمل مع ميزة الشحن السريع VOOC Flash Charge 4.0، وشاحن للبطارية باستطاعة 30 واطا، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وشرائح تمكنه من العمل مع تقنية Bluetooth 5.0، وحصل على شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

أما الكاميرا الأمامية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (16 8) ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية أتت بأربع عدسات بدقة (64 12 8 2) ميغابيكسل، مزودة بفتحات واسعة للعدسات لالتقاط صور عالية الدقة في الظلام، وفيها ميزات التقريب البصري والرقمي للصورة.

كما حصل هذا الجهاز على خدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع لفك قفل الشاشة.