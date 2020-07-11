شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط تحدد سعر البنزين والديزل عقب إعلانها نفاد مخزون الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أسعار بيع المشتقات النفطية في المحطات العاملة في العاصمة صنعاء وعدة محافظات اليوم السبت.

وحددت الشركة في بيان صادر عنها سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً.

وشددت الشركة على المحطات العاملة السبت على بيع (40 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و 10 لتر لكل دراجة نارية و (40 لترا) من الديزل للسيارات والباصات و (60 لتراً) للوايتات والدينات و (100 لتر) للنقل الثقيل.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن نفاد مخزونها من الوقود محذرة من "كارثة وشيكة" ستطال كافة القطاعات الخدمية خلال أيام.

ويوم السبت الماضي، أعلنت شركة النفط بصنعاء وصول ثلاث سفن للمشتقات النفطية إلى غاطس ميناء الحديدة غربي البلاد، بعد موافقة الحكومة اليمنية على دخول أربع سفن لتخفيف أزمة الوقود التي تشهدها المناطق الخاضعة للجماعة.