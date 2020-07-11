شكرا لبحثكم عن خبر قتيل حوثي يعود إلى الحياة أثناء مراسيم زفاف زوجته لشخص آخر في ذمار! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفاجأ أهالي عزلة موشك بمديرية مغرب عنس غربي محافظة ذمار بعودة أحد أبناء المنطقة حيا يرزق بعد أربعة أشهر من مقتله في جبهات القتال مع الحوثيين ودفنه في مسقط رأسه.

وقالت مصادر محلية إن محمد سعد الموشكي عاد مساء أمس الجمعة، إلى قريته في عزلة موشك أثناء مراسيم حفلة زفاف زوجته التي كان ستزف إلى شخص آخر غدا الأحد وفقاً لوكالة خبر.

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وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من عودة مقاتل حوثي يدعى علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط رأسه ببني نفيع التابعة لمديرية الجعفرية بمحافظة ريمة.

وتتكرر القصص المتشابهة عن عودة قتلى حوثيين إلى منازلهم، ومنهم من التقط صور سيلفي مع قبره الوهمي، وصورته المرفوعة عليه، في مشهد يعكس استهتار الحوثيين بأرواح الناس.