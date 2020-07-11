شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع مفاجئ لأسعار البنزين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت أسعار بيع البنزين في العاصمة المؤقتة عدن السبت، ارتفاعا طفيفا وفقاً لسكان محليين. مصادر محلية ذكرت أن سعر الجالون سعة 20 لتراً إرتفع إلى 5700 ريال بدلاً من 5600 ريال. Advertisements ولفتت المصادر أن الارتفاع لم يشمل سعر مادة الديزل. وحتى اللحظة، لم يصدر عن شركة النفط اليمنية (فرع عدن) أي بيان توضيحي بخصوص هذا الارتفاع.

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