شكرا لبحثكم عن خبر قيادي في قوات الإنتقالي: قادرون على تأمين حدود مصر والسعودية والإمارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قيادي في قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي إن قواته قادرة على تأمين حدود مصر والسعودية والإمارات . Advertisements ونقلت صحيفة الأيام عن نبيل المشوشي أركان حرب ألوية الدعم والاسناد قوله أن قواته مستعدة لتأمين حدود السعودية والإمارات ومصر والقرن الأفريقي. جدير بالذكر أن ألوية الدعم والإسناد قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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