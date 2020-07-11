شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ مشروع " فرحتهم أمل" لكسوة الأيتام والنازحين من أبناء الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي ،اليوم، مع منسق مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في العاصمة المؤقتة عدن ،عبدالله الطيار ،تنفيذ مشروع ( فرحتهم أمل ) لكسوة الأيتام والنازحين من أبناء الحديدة في عدد من المخيمات.

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واستعرض الطيار ،دور مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين من أبناء محافظة الحديدة..موضحاً ان المركز سيقدم كسوة العيد لعدد 2000 اسرة من الأيتام والنازحين من ابناء المحافظة في مديرية الخوخة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وأشاد الوكيل القديمي بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تقديم الدعم والمساعدة للنازحين من ابناء المحافظة في مخيمات النزوح.