شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، سلال غذائية لـ 2000 اسرة من أبناء مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى.



وثمن أبناء مديرية قلنسية بدور مركز الملك سلمان ومايقدمه من دعم اغاثي وانساني للمحتاجين في مختلف مديريات المحافظة.

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