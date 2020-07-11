مأرب.. افتتاح دورة تأهيلية في مجال التخطيط التنموي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم، دورة تأهيلية في مجال التخطيط التنموي، لتعزيز قدرات قيادات السلطة المحلية في مديريتي مدينة مأرب والجوبة، والتي تنفذها مؤسسة رنين اليمن بالشراكة مع جمعية اجيال مأرب ضمن مشروع مساهمتي تنمية الممول من المفوضية الأوروبية.
وتهدف الدورة الى تعزيز قدرات رئيس واعضاء الهيئة الادارية للمجالس المحلية ومسئولي المكاتب التنفيذية التنموية في المديريتين، في مجال اعداد الخطط التنموية وفقا لمخرجات تحديد احتياجات المجتمعات المحلية .
واشار الوكيل مفتاح، الى الأهمية التي تمثلها هذه الدورة في تحسين أداء السلطة المحلية بالمديريات والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية التنمية وأولوياتها فقا لدراسات وخطط علمية وعملية قابلة للتطبيق ،وحث المشاركين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتطبيق المهارات والمعارف النظرية والعملية التي سيتلقونها على الواقع العملي الميداني في وضع خطط تنموية تلبي الإحتياج الفعلي للمواطنين .
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