أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 وهي كالتالي :

قائد عسكري لــ"الخليج 365" يكشف حل الأزمة اليمنية.. ودور الأمم المتحدة في التعامل مع اليمن https://www.elyamnelaraby.com/489709/ ضباط وافراد اللواء 35 مدرع يصدرون بيان هام .. ننشر نصه https://www.elyamnelaraby.com/489711 الشاعر سعيد اليهري يبدع في وصف معاناة الكهرباء بهذه القصيدة “كلمات“ https://www.elyamnelaraby.com/489639/ صحافيو حضرموت يطالبون بالإفراج عن بكير ورفاقه https://www.elyamnelaraby.com/489657/ التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في 3 مديريات بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/489668/ مقتل قياديين حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في جبهة العبدية بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/489673/ Advertisements مقتل 9 من عناصر المليشيا بكمين للجيش في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/489676 المليشيا تختطف الناشط البخيتي من شارع عام في ذمار https://www.elyamnelaraby.com/489679 تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا جميعها في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/489691/ الحديدة .. وضع حجر الأساس لمدينة سكنية للنازحين بالخوخة بدعم كويتي https://www.elyamnelaraby.com/489692/ الحديدة .. وضع حجر الأساس لمدينة سكنية للنازحين بالخوخة بدعم كويتي https://www.elyamnelaraby.com/489692/ الميليشيات تعاود تهديد خطوط الملاحة الدولية بالإرهاب https://www.elyamnelaraby.com/489698/ إنتهاكات الحوثي بحق العمل الإنساني يدفع اليمن إلى نحو المجاعة https://www.elyamnelaraby.com/489706/ مجلس الأمن يناقش الأربعاء أزمة خزان صافر النفطي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/489712/

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