شكرا لقرائتكم خبر عن مقال يثير غضب برلمانيين ومنظمات إسلامية ضد رئيس وزراء بريطانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقال كتبه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عام 1997 غضب برلمانيين ومنظمات إسلامية.

وكان المقال القديم يتحدث عن مذبحة سربرنيتسا ضد المسلمين في البوسنة، حيث حمل جونسون مسؤولية الحادث على ضحاياه.

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وانتقدت شخصيات برلمانية وعدة منظمات إسلامية ما ذكره رئيس الوزراء البريطاني في المقال، معتبرين أن مشاركته في الفعاليات التذكارية المتعلقة بالمذبحة تعد إهانة للمسلمين.

وطالب برلمانيون ومنظمات إسلامية واجتماعية بضرورة أن يقوم جونسون بالاعتذار، فيما رد مكتب الأخير بأن الاقتباسات المأخوذة من المقال تم تداولها في خارج سياقها الحقيقي، وأن جونسون كان على مدار السنوات الماضية يدين المذبحة.