شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال وجهه الأمير الراحل سعود الفيصل لمرشد إيران في عقر داره.. وعجز عن الإجابة عليه (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى السفير والدبلوماسي السعودي أسامة بن أحمد السنوسي، تفاصيل لقاء جمع بين وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل ومرشد إيران على خامنئي، والذي شهد طرح سؤال عجز الأخير عن الرد عليه.

وقال “السنوسي” في فيديو نشرته قناة “إم بي سي” في ذكرى وفاة الأمير سعود الفيصل، إنه نقل رسالة من جانب الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز إلى مرشد إيران، وذلك ردًا على رسالة كان خامنئي قد بعث بها إلى المملكة.

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وأوضح أن الفيصل سأل المرشد الإيراني قائلا: “إلى متى ستظل الخلافات بيننا، إلى متى سنظل ندفع ثمن خلافات حصلت في الماضي قبل قبل 1400 عام، لماذا لا نقيم علاقات على مستوى العلاقات الإسلامية؟، لماذا لا نحقق الازدهار والتنمية لشعوبنا”.

وأضاف تقرير القناة أن تلك اليد الممدودة بالسلام من جانب الأمير سعود لم تجد من يقابلها في الطرف الآخر.