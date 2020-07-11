العدوان السعودي يواصل غاراته العدائية على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل العدوان السعودي ، اليوم السبت، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا ضحايا ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة خروقهم لاتفاق السويد.

ففي مأرب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 12 غارة على مديرية مجزر وغارتين على نجد العتق بمديرية صرواح.

وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية الظاهر وغارتين على مديرية شدا، كما شن غارة على منطقة مران بمديرية حيدان.

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وفي تعز أصيب طفل برصاص قناصة العدوان في منطقة الجيرات بمديرية المسراخ.

وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان 70 خرقا بينها غارتين لطيران العدوان على قوارب الصيادين في الصليف تحليق 6 طائرات حربية و3 طائرات تجسس في أجواء الحديدة.

واستهدفت مدفعية العدوان مثلث العدين في مديرية حيس.