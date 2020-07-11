محتجون أمام السفارة السعودية في برلين ينددون باستمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – برلين
احتشد العديد من أبناء الجالية اليمنية وعدد اخر من الناشطين العرب والالمان، اليوم السبت، أمام السفارة السعودية بالعاصمة الألمانية برلين، للتنديد باستمرار العدوان والحصار الجائرين على اليمن.
وخلال الوقفة الإحتجاجية، رفع المشاركون شعارات تطالب بخروج السعودية والإمارات من اليمن، وتندد بالمشاركة الأمريكية في العدوان على اليمن، مطالبين تلك الدول بوقف تدخلها في الشأن اليمني.
واستعرضت الكلمات التي القيت خلال الوقفة الى حجم الضحايا الذين سقطوا نتيجة العدوان، وما يسببه الحصار المفروض على البلاد من أزمة حانقة، لا سيما في ظل اصرار تحالف العدوان على الاستمرار في منع السفن النفطية من الوصول الى ميناء الحديدة.
كما جرى رفع العديد من صور الاطفال الذين سقطوا في اليمن نتيجة الغارات السعودية.
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