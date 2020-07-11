اللقاء المشترك يكرم حركة حماس ويؤكد وقوف اليمن الدائم مع القضية الفلسطينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت أحزاب اللقاء المشترك تأييدها لكل ما ورد في رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس إسماعيل هنية لمواجهة مؤامرات العدو الإسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين.

وجدد رئيس تكتل أحزاب المشترك حسن زيد والأمين العام المساعد لحزب الحق الدكتور ياسر الحوري وعضو اللجنة المصغرة لاتحاد القوى الشعبية شايف النعيمي، خلال زيارتهم اليوم، للقائم بأعمال ممثل حركة حماس باليمن معاذ عقيل، التأكيد على موقف أحزاب اللقاء المشترك الثابت تجاه القضية الفلسطينية والوقوف أمام المستجدات والمؤامرات التي تحاك ضدها.

واعتبروا الرسالة برنامج عمل مستدام لأحزاب اللقاء المشترك .. لافتين إلى أنه سيتم توجيه الدعوة لبقية الأحزاب والمكونات اليمنية لإقرار برنامج نضالي موحد ودائم للساحة اليمنية.

وأشارت أحزاب اللقاء المشترك إلى الموقف المبدئي والإنساني والديني الثابت تجاه الحق الفلسطيني في إقامة دولته الحرة والمستقلة على كامل أرض فلسطين .. مشيرة إلى أنها حاضرة للدعم المطلق بلا قيد أو شرط.

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ولفتت إلى أن أبناء الشعب اليمني متلهفون لمشاركة شرف الجهاد المقدس في مواجهة قوى الإستكبار العالمي “أمريكا وأدواتها في المنطقة” وعلى رأسها الكيان الصهيوني الغاصب حتى تحرير الأرض والمقدسات وتطهير الأقصى من دنس الاحتلال.

كما أكدت موقف الجمهورية اليمنية الثابت تجاه القضية الفلسطينية .. لافتة إلى المواقف المتجددة للقيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تجاه القضية الفلسطينية والمجلس السياسي الأعلى بقيادة الرئيس مهدي المشاط وموقف حكومة الإنقاذ ومختلف الأحزاب الوطنية الحرة الرافضة لصفقة القرن.

وباركت أحزاب اللقاء المشترك مسار التقارب المعلن عنه مؤخرا بين الفصائل الفلسطينية والتوجه لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني .. مؤكدة أهمية استمرار ذلك وإيجاد بيئة مناسبة لإنجاحه لما يمثله من دافع إيجابي لحشد الجهود والطاقات العربية والإسلامية من مختلف المنابر وعبر مختلف المشارب لرفع الصوت عاليا لدعم فلسطين.

وقد قدّم رئيس تكتل أحزاب المشترك حسن زيد والأمين العام المساعد لحزب الحق الدكتور الحوري، وعضو اللجنة المصغرة لاتحاد القوى الشعبية النعيمي، درع المقاومة لحركة حماس كتعبير عن التضامن والمساندة والتأييد لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” والتي لها باع معروف في مواجهة العدو الإسرائيلي.