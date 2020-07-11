شكرا لمتابعة خبر عن قرار إماراتي بالحسم العسكري .. طارق صالح يدفع بتعزيزات عسكرية إلى التربة والحجرية .. وأبو العباس يستعد للقيام من هذه الجهة؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في المخا عن توجيهات جديدة بتعزيز اللواء 35 مدرع بقوات من ألوية حراس الجمهورية للسيطرة على التربة والحجرية.

جاء ذلك بعد أن رفض جنود في نقطة عسكرية تابعة للواء 35مدرع بين منطقتي البيرين والنشمة بمديرية المعافر قائدهم الجديد العميد “عبدالرحمن الشمساني” من الوصول إلى مقر قيادة اللواء بمنطقة “العين” بمديرية المواسط.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

Advertisements

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقالت المصادر أن قيادة مايسمى حراس الجمهورية اصدرت توجيهات بتعزيز اللواء 35 بقوات إضافية من ألوية حراس الجمهورية في الساحل الغربي لإقتحام التربة تحت مبرر اعادة الشمساني لقيادة اللواء .

وأوضحت المصادر أن التعزيزات التي وجهها ،طارق عفاش ، بالتحرك لإقتحام التربة سبقها هجوم على مقر الشرطة العسكرية وإدارة أمن الشمايتين من قبل مجاميع مسلحة تتبع أبو العباس.

المصادر ذاتها أكدت ان التعزيزات التي تحركت من المخا ستلتقي بالوحدات التابعة لأبو العباس الممول إماراتيا والمسيطر على موقع بيحان للسيطرة على مدينة التربة والحجرية .

طارق صالح يدفع بتعزيزات عسكرية للتربة

وسبق وإستهدفت مليشيات “أبو العباس” من موقع بيحان إدارة أمن الشمايتين ومدينة التربة بالقذائف بشكل عشوائي ، وقامت بنشر مسلحين ملثمين في التربة ما أثارت الرعب بين أوساط المواطنيين .