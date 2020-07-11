شكرا لمتابعة خبر عن معلومات استخبارتية : تجبر نائب رئيس البرلمان اليمني على البقاء في مأرب والسعودية تتوعد ’’جباري‘‘ بالتصفية في حال قرر العودة إلى صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تسريبات خاصة، عن تهديدات تعرض لها نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري من جانب السعودية، في حال قرر الفرار إلى صنعاء.

وقالت المصادر، إن الاستخبارات السعودية توعدت جباري بالتصفية إذا هو قرر الانسلاخ عن الشرعية والعودة إلى صنعاء.

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وبحسب المصادر، فإن التهديدات السعودية جاءت بعد تلقيها معلومات سربها أحد مرافقي جباري إلى الاستخبارات السعودية عن نية جباري العودة إلى صنعاء بعد وصوله إلى مأرب قبل أيام.

ولفتت، إلى أن جباري نشر اليوم صورة تجمعه مع محافظ مأرب سلطان العرادة، وصالح الجبواني في مأرب، للتأكيد على أنه ما يزال في مأرب وتفنيد شائعة فراره إلى صنعاء، وفقا للمصادر ذاتها.