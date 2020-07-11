شكرا لمتابعة خبر عن قبائل عبيدة : تعلن سحب جميع مقاتليها من كافة جبهات القتال في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية بأن مشايخ قبائل عبيده كبرى القبائل اليمنية أعلنت اليوم السبت سحب مقاتليها من مختلف جبهات القتال في مأرب شرقي اليمن.

وبينت المصادر بأن مقاتلي قبيلة عبيده انسحبوا من جبهات القتال والمواجهة مع الحوثيين في مأرب بعد معلومات تشير إلى صفقة بين الحوثيين وقبائل عبيدة يقوم من خلالها مقاتلي الحوثي بملاحقة المتهمين بارتكاب المجزرة الوحشية بحق آل سبيعيان بوادي عبيدة.

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ولفتت المصادر إلى أن انسحاب قبائل عبيده من جبهات القتال المشتعلة مع الحوثيين في مختلف جبهات مأرب جاء عقب رفض السلطات المحلية في محافظة مأرب بتسليم مرتكبي جريمة آل سبيعيان وتجاهل السلطات في المحلية والعسكرية في المحافظة لمطالب قبائل عبيده بحق ما ارتكب من جرم وعيب أسود بحق آل سبيعيان .