شكرا لمتابعة خبر عن ’’البيان‘‘ الإماراتية جماعة الحوثي تصعد المواجهات في مختلف جبهات الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترى صحيفة ’’البيان‘‘ الإماراتية، أن جماعة الحوثي قابلت المحاولات الأممية بإنهاء الأزمة، بتصعيد جديد في مختلف جبهات الحديدة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، إن جماعة الحوثي تسببت في عودة المواجهات مجددًا وسط مدينة الحديدة، بعد قيام الحوثيون باستهداف متكرر للعديد من المناطق والأحياء.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

Advertisements

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ونوهت إلى أن القوات المشتركة تواصل محاولات إخماد نيران الحوثي، عبر الرد على مصادرها، مبينةً أن جماعة الحوثي وصلت إلى الهدف التي ترغب فيه وهو استمرار المواجهات العسكرية.

وتوقعت الصحيفة أن تتأثر محاولات التوصل إلى حلول نهائية بهذا التصعيد الحوثي، الذي يستمر دون نهاية واضحة