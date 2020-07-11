شكرا لمتابعة خبر عن دولة عظمى .. ترتكب هذا الخطأ الفادح بحق الشرعية في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن في العاصمة الروسية عن كتاب يشمل زعماء العالم ونبذة مختصرة عن كل زعيم.

وقد نشر في الكتاب وهو إصدار شبه رسمي صورة المعين من قبل جماعة الحوثي ’’مهدي المشاط‘‘ على أنه رئيس للجمهورية اليمنية في أشهر كتاب روسي يجمع زعماء العالم.

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يأتي هذا الكتاب ليفضح الدور الضعيف من السفارة اليمنية في موسكو حيث تكررت زيارات وفود الحوثيون إلى موسكو وسط غياب شبه تام لدور السفارة في توضيح وجهة نظر الشرعية الحقيقية متمثلة بالرئيس هادي. ويعد هذا اخفاقا دبلوماسيا كبير يتحملة سفير اليمن في موسكو أحمد سالم الوحيشي .

وأواخر إبريل 2018، أعلنت جماعة الحوثيين تعيين مهدي المشاط رئيسا للمجلس السياسي الأعلى خلفا لصالح الصماد الذي قتل في غارة جوية للتحالف العربي في محافظة الحديدة.

واستغرب ناشطون وصف الموسوعة الروسية للمشاط برئيس اليمن خصوصاً وأن موسكو تعترف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، وفي يوليو 2018 عين هادي أحمد سالم الوحيشي سفيرا لليمن لدى روسيا.

وأيدت موسكو في مجلس الأمن الدولي القرار الأممي 2216 الذي صدر في أبريل 2015 ويمنح الشرعية الدولية للتحالف العربي الذي تقوده الرياض للتدخل في اليمن بناء على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس هادي.