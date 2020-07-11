شكرا لمتابعة خبر عن قائد عسكري ينجو من محاولة اغتيال في محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا قائد عسكري بالمنطقة العسكرية السادسة ، من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة في مركز محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت، الجمعة، بطقم عسكري كان يستقله العقيد مهندس علي الشليف، قائد الكتيبة التاسعة باللواء 141 وعدد من مرافقيه في مدينة‎ مأرب.

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وأكدت المصادر نجاة العقيد الشليف من محاولة الاغتيال فيما استشهد جراءها أحد مرافقيه ويدعى صادق ورنه.

تجدر الإشارة إلى تزايد عمليات استهداف قيادات عسكرية في مناطق سيطرة القوات الحكومية بمحافظة مأرب بواسطة زرع عبوات ناسفة على الطرق الرئيسة والتي أسفرت عن استشهاد وجرح أعداد من الضباط والجنود.