شكرا لمتابعة خبر عن جميح : يكشف سبب دعوات الحوثيين المستمرة للنكف القبلي ضد مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح ، ان جماعة الحوثي تعرضت لخسائر كبيرة في مارب ، وأن حجم الدعوة إلى النكف القبلي ( لما اسموه بنصرة آل سبيعيان والخلية التابعة لهم الذين أرادوا تفجير الوضع في مأرب).

جاء ذلك في تغريدة لـ " جميح " في حسابه على تويتر و قال : " ‏حجم الدعاية للنكف القبلي الذي يسعى له الحوثي يؤكد حجم الخسائر التي تعرض لها بمأرب.

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واضاف: انتهت اسطوانة الجنجويد وبلاك ووتر، وأخرج البهلوان قصة النكف.

واشار الى نه كما التهم رجال الرمال وصناديد الجبال موجات النكف السابقة سيلتهمون اللاحقة.

واختتم: على المغرر بهم أن يسألوا لماذا لا يعود من يذهب لقتال مأرب؟.