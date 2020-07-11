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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة صادمة لجميع محبيها..‘‘دلال عبدالعزيز‘‘ تطرد الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ من امام منزلها في أخر لقاء بينهم قبل وفاتها..والسبب صادم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ط الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، علاقة صداقة قوية، ما جعل "دلال" تعيش حالة شديدة من الحزن على "صديقة عمرها" _كما تصفها_ دائمًا. وكشفت "دلال" أن "رجاء" ذهبت إليها قبل دخولها مستشفى العزل بأيام، وأخبرتها أنها أمام منزلها، وتريد أن تلقي عليها السلام. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "الحدث"، أنها ظنت أن تمزح معها، وطلبت منها أن ترحل، خوفًا من الاختلاط في فترة الحجر الصحي. وأشارت "دلال" إلى أنها كررت هذا الأمر، في نفس اليوم، مع كل من الفنانة ميرفت أمين والمخرج عمر زهران، وكأنها تودع أصدقائها. كما كشفت تفاصيل آخر مكالمة من "رجاء" لها؛ إذ أوصتها بأن تهتم بابنتها "أميرة"، وتسأل عليها باستمرار، فقالت لها "عبد العزيز": "متقوليش كدة هتقومي وتبقي كويسة". يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع فيروس ط الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، علاقة صداقة قوية، ما جعل "دلال" تعيش حالة شديدة من الحزن على "صديقة عمرها" _كما تصفها_ دائمًا. وكشفت "دلال" أن "رجاء" ذهبت إليها قبل دخولها مستشفى العزل بأيام، وأخبرتها أنها أمام منزلها، وتريد أن تلقي عليها السلام. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "الحدث"، أنها ظنت أن تمزح معها، وطلبت منها أن ترحل، خوفًا من الاختلاط في فترة الحجر الصحي. وأشارت "دلال" إلى أنها كررت هذا الأمر، في نفس اليوم، مع كل من الفنانة ميرفت أمين والمخرج عمر زهران، وكأنها تودع أصدقائها. كما كشفت تفاصيل آخر مكالمة من "رجاء" لها؛ إذ أوصتها بأن تهتم بابنتها "أميرة"، وتسأل عليها باستمرار، فقالت لها "عبد العزيز": "متقوليش كدة هتقومي وتبقي كويسة". يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا ، إذ قضت حوالي40 يومًا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، ثم تدهورت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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