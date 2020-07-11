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عدن - ياسمين التهامي - هذا المشروب المنزلي "على الريق" يسبب لك الصداع والقلق وصعوبة النوم وعدم انتظام ضربات القلب والطنين في الأذن والارتعاش !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ير من الأشخاص يحبون تناول الشاي في الصباح الباكر بدون تناول وجبة الإفطار أو في أي وقت خاصة عند الاستيقاظ من النوم لكي يشعر بالنشاط والطاقة، ولكن لا يعلمون أن عند تناول الشاي على الريق يتسبب في حدوث بعض الأضرار الصحية حيث أكد خبراء التغذية أن تناول الشاي على معدة فارغة، فإن هذا يتسبب في زيادة مستوى الحموضة في جسم الإنسان وبالتالي يتسبب في تعطيل نظام التمثيل الغذائي بسبب عدم وجود توازن بين المواد القلوية والحماضية الموجودة في المعدة، وبالتالي يسبب الكثير من المشاكل للجسم. بالإضافة إلى أنه يتسبب في حدوث تآكل مينا الأسنان لأن البكتيريا التي تتواجد في الفم تقوم بتفكيك السكر، وبالتالي يزداد مستويات الأحماض في الفم والتي يكون لها دور كبير في تأكل مينا الأسنان، وعند يتناول الإنسان الشاي على الريق بدون تناول وجبة الإفطار بعد النوم لفترات طويلة يتسبب الشاي في حدوث جفاف شديد للجسم، وبالتالي يكون له تأثير على العصارة الصفراء في المعدة ويشعر الإنسان بالغثيان والقيء والعصبية الشديدة بجانب عدم القدرة على تناول الطعام والإحساس بالانتفاخ بجانب شاي الكافيين الموجود في الشاي يجعل الإنسان لا يشعر بالراحة نهائياً قبل تناول وجبة الإفطار. ير من الأشخاص يحبون تناول الشاي في الصباح الباكر بدون تناول وجبة الإفطار أو في أي وقت خاصة عند الاستيقاظ من النوم لكي يشعر بالنشاط والطاقة، ولكن لا يعلمون أن عند تناول الشاي على الريق يتسبب في حدوث بعض الأضرار الصحية حيث أكد خبراء التغذية أن تناول الشاي على معدة فارغة، فإن هذا يتسبب في زيادة مستوى الحموضة في جسم الإنسان وبالتالي يتسبب في تعطيل نظام التمثيل الغذائي بسبب عدم وجود توازن بين المواد القلوية والحماضية الموجودة في المعدة، وبالتالي يسبب الكثير من المشاكل للجسم. بالإضافة إلى أنه يتسبب في حدوث تآكل مينا الأسنان لأن البكتيريا التي تتواجد في الفم تقوم بتفكيك السكر، وبالتالي يزداد مستويات الأحماض في الفم والتي يكون لها دور كبير في تأكل مينا الأسنان، وعند يتناول الإنسان الشاي على الريق بدون تناول وجبة الإفطار بعد النوم لفترات طويلة يتسبب الشاي في حدوث جفاف شديد للجسم، وبالتالي يكون له تأثير على العصارة الصفراء في المعدة ويشعر الإنسان بالغثيان والقيء والعصبية الشديدة بجانب عدم القدرة على تناول الطعام والإحساس بالانتفاخ بجانب شاي الكافيين الموجود في الشاي يجعل الإنسان لا يشعر بالراحة نهائياً قبل تناول وجبة الإفطار.

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