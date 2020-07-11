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عدن - ياسمين التهامي - إلى هذا الحد وصلت الأمور في السعودية .. عارضات أزياء في جلسات تصوير "مخلة" بالمدينة المنورة!! (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر مقطع فيديو على إنستجرام، والذي يظهر صورا لعدد من عارضات الأزياء بالمدينة المنورة وكانت النسخة العربية من مجلة "فوغ" الشهيرة المتخصصة في الأزياء قد نشرت صورا لجلسة تصوير لعارضات أزياء أجنبيات في منطقة العلا التي تتبع المدينة المنورة شمال السعودية. وقالت المجلة : "قليلة هي الصور الجديرة بأن نصفها فور مشاهدتها بكلمة "أيقونية"، وذلك تحت عنوان "كواليس 24 ساعة قضتها "مونو" في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالمملكة. ووصفت المجلة الصور بالقول: " هي بالتحديد تلك التي لها القدرة على إشعال الخيال، وإثارة سؤال: ماذا لو..؟". وتابعت : إنه يمكن للمصمم الإبداعي لعلامة مونو، اللبناني إيلي مزراحي، أن ينام قرير العين بعد 24 ساعة مليئة بالأحداث قضاها في مدينة العلا ". وفي ترويج المجلة لصور عارضات الأزياء قالت :" إن صور عارضات الأزياء تشهد على قوة الأنوثة، وروح التعاون، والرغبة في التحليق إلى أبعد مدى، وهي العوامل التي بثت كلها روحا جديدة في الأراضي القاحلة، بحسب وصفها. كما أشارت المجلة إلى أن التصوير تم بالقرب من مسرح مرايا في العلا. يذكر أن مدينة العلا تقع في شمال غرب السعودية وتتبع منطقة المدينة المنورة ، وتبعد عنها نحو 300 كيلومتر. وقد شهدت محافظة العلا بموجب أمر ملكي في يوليو 2017 تطويرا يتناسب مع قيمتها التاريخية ومواقعها التراثية ومناظرها الطبيعية ، حيث أقيمت بها حفلات موسيقية في المنطقة ضمن مهرجان شتاء طنطورة الذي أقيم منه موسمين عامي 2018 و2019، وشهدها العديد من الفنانين والفنانات. https://www.instagram.com/voguearabia/?utm_source=ig_embed&ig_mid=D3620FCD-E2BC-4007-836C-F6B5B3ED6052 ر مقطع فيديو على إنستجرام، والذي يظهر صورا لعدد من عارضات الأزياء بالمدينة المنورة وكانت النسخة العربية من مجلة "فوغ" الشهيرة المتخصصة في الأزياء قد نشرت صورا لجلسة تصوير لعارضات أزياء أجنبيات في منطقة العلا التي تتبع المدينة المنورة شمال السعودية. وقالت المجلة : "قليلة هي الصور الجديرة بأن نصفها فور مشاهدتها بكلمة "أيقونية"، وذلك تحت عنوان "كواليس 24 ساعة قضتها "مونو" في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالمملكة. ووصفت المجلة الصور بالقول: " هي بالتحديد تلك التي لها القدرة على إشعال الخيال، وإثارة سؤال: ماذا لو..؟". وتابعت : إنه يمكن للمصمم الإبداعي لعلامة مونو، اللبناني إيلي مزراحي، أن ينام قرير العين بعد 24 ساعة مليئة بالأحداث قضاها في مدينة العلا ". وفي ترويج المجلة لصور عارضات الأزياء قالت :" إن صور عارضات الأزياء تشهد على قوة الأنوثة، وروح التعاون، والرغبة في التحليق إلى أبعد مدى، وهي العوامل التي بثت كلها روحا جديدة في الأراضي القاحلة، بحسب وصفها. كما أشارت المجلة إلى أن التصوير تم بالقرب من مسرح مرايا في العلا. يذكر أن مدينة العلا تقع في شمال غرب السعودية وتتبع منطقة المدينة المنورة ، وتبعد عنها نحو 300 كيلومتر. وقد شهدت محافظة العلا بموجب أمر ملكي في يوليو 2017 تطويرا يتناسب مع قيمتها التاريخية ومواقعها التراثية ومناظرها الطبيعية ، حيث أقيمت بها حفلات موسيقية في المنطقة ضمن مهرجان شتاء طنطورة الذي أقيم منه موسمين عامي 2018 و2019، وشهدها العديد من الفنانين والفنانات. https://www.instagram.com/voguearabia/?utm_source=ig_embed&ig_mid=D3620FCD-E2BC-4007-836C-F6B5B3ED6052

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