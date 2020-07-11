شكرا لقرائتكم خبر عن التفاح 3 انواع..تناول تفاحة واحدة من هذا النوع على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا ( 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التفاح 3 انواع..تناول تفاحة واحدة من هذا النوع على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا ( 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ا يعرفه الكثيرون أن للتفاح الأخضر مزايا كثيرة يتفوق بها على التفاح الأحمر والأصفر، بينها احتواؤه على مادة البكتين المضادة للحساسية وكميات أكبر لفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) وهو قليل السعرات الحرارية. وبحسب ما نقلته صحيفة "البيان"، هناك فوائد متعددة لتناول التفاح على الريق. ويخفف التفاح من الوزن الزائد، كما يتميّز بتواجد كميةٍ كبيرةٍ من الألياف فيه، ما يمنح الجسم الشعور بالشبع، ويقلل من كمية الطعام المتناول، ويحرق الدهون المتراكمة. ويحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم. ويعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك؛ لاحتوائه على نحو 30% من الألياف الغذائية. وينظم نسبة السكر في الدم، ما يساعد مرضى السكري. ويشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال. ويمنع مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد. ويقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما. ويحفّز وظائف الكبد وينشطه. كما يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر. ويفيد القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي. ويقي من الحساسية. ويخلّص من الحرارة، ويقي من الجفاف. ويمنح البشرة النضارة والحيوية، ويكسب الخدين اللون الورديّ. ويطرد البلغم. ويخلّص من حصى المرارة. ويقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة. وينظف الأسنان ويقوي اللثة؛ لاحتوائه على حامض الأوكساليك. وصفات التفاح الأخضر العلاجية: يعاجج الإسهال بمزج مبشور التفاح مع الزبادي. يساعد على التخلص من السعال عن طريق تناول التفاح مخلوطاً مع اليانسون، وسكر النبات. يعمل كمضاد للقيء عند تناول مقدار كوبٍ من عصير التفاح مضافةً إليه ملعقة من زيت الزيتون قبل وجبات الطعام. يحد من اصفرار الأسنان: أخذ قشرة التفاح وفرك الأسنان بها. يساهم في شد منطقة الصدر؛ بهرس تفاحة واحدة ووضعها على الصدر يوميّاً لمدة نصف ساعة. ا يعرفه الكثيرون أن للتفاح الأخضر مزايا كثيرة يتفوق بها على التفاح الأحمر والأصفر، بينها احتواؤه على مادة البكتين المضادة للحساسية وكميات أكبر لفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) وهو قليل السعرات الحرارية. وبحسب ما نقلته صحيفة "البيان"، هناك فوائد متعددة لتناول التفاح على الريق. ويخفف التفاح من الوزن الزائد، كما يتميّز بتواجد كميةٍ كبيرةٍ من الألياف فيه، ما يمنح الجسم الشعور بالشبع، ويقلل من كمية الطعام المتناول، ويحرق الدهون المتراكمة. ويحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم. ويعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك؛ لاحتوائه على نحو 30% من الألياف الغذائية. وينظم نسبة السكر في الدم، ما يساعد مرضى السكري. ويشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال. ويمنع مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد. ويقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما. ويحفّز وظائف الكبد وينشطه. كما يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر. ويفيد القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي. ويقي من الحساسية. ويخلّص من الحرارة، ويقي من الجفاف. ويمنح البشرة النضارة والحيوية، ويكسب الخدين اللون الورديّ. ويطرد البلغم. ويخلّص من حصى المرارة. ويقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة. وينظف الأسنان ويقوي اللثة؛ لاحتوائه على حامض الأوكساليك. وصفات التفاح الأخضر العلاجية: يعاجج الإسهال بمزج مبشور التفاح مع الزبادي. يساعد على التخلص من السعال عن طريق تناول التفاح مخلوطاً مع اليانسون، وسكر النبات. يعمل كمضاد للقيء عند تناول مقدار كوبٍ من عصير التفاح مضافةً إليه ملعقة من زيت الزيتون قبل وجبات الطعام. يحد من اصفرار الأسنان: أخذ قشرة التفاح وفرك الأسنان بها. يساهم في شد منطقة الصدر؛ بهرس تفاحة واحدة ووضعها على الصدر يوميّاً لمدة نصف ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التفاح 3 انواع..تناول تفاحة واحدة من هذا النوع على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا ( 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.