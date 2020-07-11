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عدن - ياسمين التهامي - شيء خطير نأكله يوميا لكنه يسبب أمراض خطيرة ابرزها تشنجات المعدة، وخفقان القلب، والصداع النصفي،..ابتعد عنه انت وكل افراد اسرتك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فت دراسة حديثة نشرت نتائجها في دورية “كارنت نوروفارماكولوجي” البريطانية، أن استهلاك نسبة كبيرة من مادة “غلوتامات أحادي الصوديوم” البيضاء قد يلحق ضرراً كبيراً بنواقل الجهاز العصبي المركزي.وأفادت الدراسة أن هذه المادة موجودة في الأطعمة والمشروبات المصنعة وفي النقانق والمقالي وأنواع الحساء الجاهزة والمأكولات المعلبة والمقرمشات والنودلز. وكشفت أنها تحمل الرموز التي تبدأ بالحرف E مثل E620 وE625. ولفتت إلى أنه يمكنها أن تسبب أيضاً تشنجات المعدة، وخفقان القلب، والصداع النصفي، والوخز أو الحريق في منطقة الوجه والرقبة أو في مناطق أخرى من الجسم. فت دراسة حديثة نشرت نتائجها في دورية “كارنت نوروفارماكولوجي” البريطانية، أن استهلاك نسبة كبيرة من مادة “غلوتامات أحادي الصوديوم” البيضاء قد يلحق ضرراً كبيراً بنواقل الجهاز العصبي المركزي.وأفادت الدراسة أن هذه المادة موجودة في الأطعمة والمشروبات المصنعة وفي النقانق والمقالي وأنواع الحساء الجاهزة والمأكولات المعلبة والمقرمشات والنودلز. وكشفت أنها تحمل الرموز التي تبدأ بالحرف E مثل E620 وE625. ولفتت إلى أنه يمكنها أن تسبب أيضاً تشنجات المعدة، وخفقان القلب، والصداع النصفي، والوخز أو الحريق في منطقة الوجه والرقبة أو في مناطق أخرى من الجسم.

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