افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، دورة تأهيلية في مجال التخطيط التنموي، لتعزيز قدرات قيادات السلطة المحلية في مديريتي مدينة مأرب والجوبة.
وتهدف الدورة التي تنفذها مؤسسة رنين اليمن، بالشراكة مع جمعية أجيال مأرب ضمن مشروع (مساهمتي تنمية) الممول من المفوضية الأوروبية، إلى بناء وتعزيز قدرات السلطات المحلية بمديريتي المدينة والجوبة، في مجال إعداد الخطط التنموية، وفقا لمخرجات تحديد الاحتياجات بمشاركة المجتمعات المحلية.
وخلال الافتتاح أشار الوكيل مفتاح إلى الأهمية التي تمثلها هذه الدورة في تحسين أداء السلطة المحلية بالمديريات، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية التنموية وأولوياتها وفقا لدراسات وخطط علمية وعملية قابلة للتطبيق .
وحث الوكيل مفتاح المشاركين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتطبيق المهارات والمعارف النظرية والعملية التي سيتلقونها على الواقع العملي الميداني في وضع خطط تنموية تلبي الاحتياج الفعلي للمواطنين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالخالق الحجازي منسق المشروع بمحافظة مارب على أهمية تنفيذ ورشة العمل، والتي سيكون من ضمنها تنفيذ عمل ميداني للخروج بخطة استراتيجية للمديريات المستفيدة، ليتم على إثرها حشد الدعم، من خلال مؤتمر عام للجهات المتوقعة لدعم خطة السلطات المحلية بالمديريات المستفيدة.
الأستاذ محمد صالح فرحان مدير عام مديرية المدينة بدوره أثنى على الجهات المنظمة والداعمة لهذا العمل الجبار، لما من شأنه النهوض بالجوانب التنمويه بمديرية المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفذها رنين وأجيال.. - افتتاح دورة تأهيلية في مجال التخطيط التنموي بـ"مأرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.