إب.. مليشيا الحوثي تنهب مؤسسة أهلية وتختطف موظفيها

اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤسسة أهلية وصادرت ممتلكاتها وخطفت عدداً من موظفيها، في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، في مدينة العدين(غرب)، إن مسلحين حوثيين بقيادة المدعو" خالد محمد البعني" اقتحموا مؤسسة "نماء" ونهبوا ممتلكاتها بما فيها من أموال كانت بخزنة المؤسسة.



وأضاف الشهود أن المسلحين الحوثيين خطفوا 4 من موظفي المؤسسة، واقتادوهم الى سجون المليشيا في مبنى الأمن السياسي بمدينة إب.



وتعرضت المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية منذ سيطرة مليشيا الحوثي على محافظة إب في منتصف أكتوبر 2014م، لسلسلة من الاعتداءات والاقتحامات وعمليات النهب الممنهج وفق تقارير حقوقية.



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