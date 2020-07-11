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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في الإنتقالي: إتفاق الرياض لم ينص على وحدة يمنية أو ستة أقاليم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، إن إتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة في الخامس من نوفمبر الماضي، لم ينص على وحدة يمنية أو ستة أقاليم .. مشيراً إلى أن هذه ليست مهمته .
واضاف في تغريدة له بتويتر، "مهمة الاتفاق أمن وتنمية جنوبا وتحرير شمالا وهذا لا يريده إخوان اليمن ومن يقف خلفهم" .. مذكراً تنظيم الإخوان أن الشمال الذي توحد معه الجنوبيون عام 1990م بات بيد الحوثيين .
وتابع "استعيدوا الشمال ونحن عونا لكم حتى لا تجدوا أنفسكم بدون وطن"
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