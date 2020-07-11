شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في الإنتقالي: إتفاق الرياض لم ينص على وحدة يمنية أو ستة أقاليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، إن إتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة في الخامس من نوفمبر الماضي، لم ينص على وحدة يمنية أو ستة أقاليم .. مشيراً إلى أن هذه ليست مهمته .

Advertisements واضاف في تغريدة له بتويتر، "مهمة الاتفاق أمن وتنمية جنوبا وتحرير شمالا وهذا لا يريده إخوان اليمن ومن يقف خلفهم" .. مذكراً تنظيم الإخوان أن الشمال الذي توحد معه الجنوبيون عام 1990م بات بيد الحوثيين . وتابع "استعيدوا الشمال ونحن عونا لكم حتى لا تجدوا أنفسكم بدون وطن"

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