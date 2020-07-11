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عدن - ياسمين التهامي - صادم لكل الفتيات .. هذه الطريقة تؤدي للحمل دون معاشرة ولا عمليات ولا تدخل طبي .. شاهد (فيديو)





في حادثة مزلزلة، كشفت سيدة أمريكية عن إمكانية الحمل دون الحاجة للرجل أو تدخل طبي في العملية. وفي التفاصيل التي نشرتها ‘‘ديلي ميل’’ البريطانية، فقد شاركت داني مورين، المقيمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تشرح فيه طريقة استخدام_الحيوانات_المنوية_عبر الحصول عليها من متبرع. وقالت إنه يمكن للنساء استخدام الطريقة نفسها التي استخدمتها، والمعروفة باسم التلقيح في المنزل، عبر طلب_الحيوانات_المنوية_بالبريد من بنك "مانح"، وحقنة وقرص حيض تم شراؤه من متجر أدوية محلي. ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فقد شوهد الفيديو، الذي تمت مشاركته الشهر الماضي، أكثر من ثمانية ملايين مرة وحصل على أكثر من 1.2 مليون إعجاب. وأشاد معظم المشاهدين بمشاركة داني قصتها، قائلين إنها كانت "ملهمة" و "مفيدة حقًا". لكن خبراء طبيين حذروا من أنه قد تكون هناك بعض المضاعفات إذا تم التلقيح في المنزل وليس في عيادة الخصوبة. ويشمل هذا عدم دقة دورة الإباضة والمشكلات المحتملة مع_الحيوانات_المنوية. وأوصت داني بالبدء بتناول مكملات الخصوبة، والتحقق من أنك بالتأكيد في وضع يسمح لك بإنجاب طفل، ومن ثم طلب الحصول على التبرع من بنك_الحيوانات_المنوية. وتبلغ تكلفة القارورة حوالي 800 دولار والبريد 200 دولار، على الرغم من أن الأسعار تختلف من ولاية إلى أخرى وتختلف بشكل كبير في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الحيوانات المنوية من بنك_الحيوانات المنوية_في لندن حوالي 950 جنيهًا إسترلينيًا. ونقلت_الحيوانات المنوية_إلى داني في خزان مبرد يستخدم لتخزين المواد البيولوجية المجمدة. ونصحت النساء ببدء تتبع الإباضة كل ثلاث ساعات وبدء عملية التلقيح بعد 12 ساعة من حصولهن على أول نتيجة إيجابية. يتم نقل الحيوانات المنوية إلى حقنة يتم إدخالها في الجسم "مثل السدادة القطنية". وأوضحت داني أنها استلقيت على ظهرها مع قدميها في الهواء لمدة 30 دقيقة حتى تبرد قبل إدخال قرص الحيض، لأنه يساعد على إبقاء الحيوانات المنوية قريبة من مدخل الرحم لفترة أطول. ويشبه قرص الحيض كوب الدورة الشهرية، ولكنه يجلس أعلى حيث تلتقي القناة المهبلية بعنق الرحم. وبعد أسبوعين فقط، يمكن للنساء إجراء اختبار حمل إيجابي. ولكن في حين أن العملية تبدو بسيطة كما تشرح داني، فقد حذر الخبراء الطبيون من وجود مخاطر بالنسبة للنساء. حذرت هيئة الإخصاب وعلم الأمعاء البشرية من أن الإجراء الذي يتم في العيادة هو الطريقة الأكثر أمانًا لضمان فحص_السائل المنوي_بشكل صحيح. يمكن أن يكون هناك أيضًا نتائج قانونية تتعلق بالمسؤولية الأبوية للمتبرع بالحيوانات المنوية.







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